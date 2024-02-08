الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العراق: الضربات الأمريكية تدفعنا إلى إنهاء مهمة التحالف الدولى

مكتب رئيس الوزراء
مكتب رئيس الوزراء العراقي

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن الضربات الأمريكية المتكررة غير مسئولة وتهدد السلام وتنتهك سيادة العراق.

وأكد المكتب، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية تكرر بشكل غير مسئول ارتكاب كل ما يقوض التفاهمات والحوار الثنائي، لافتًا إلى أن القوات المسلحة العراقية ستضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية لحفظ أمن العراقيين من كل التهديدات.

وأوضح البيان أن التحالف الدولي لمواجهة داعش يتجاوز تمامًا الأسباب والأغراض التي وجد من أجلها على أرضنا، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية، وما تقوم به يدفع الحكومة العراقية إلى إنهاء مهمة هذا التحالف.

الضربات الأمريكية سيادة العراق حفظ أمن العراقيين أرض العراق العراق الحكومة العراقية القوات الأمريكية التحالف الدولى داعش رئيس الوزراء العراقي

مواد متعلقة

"حزب الله" يؤكد استهداف ثكنة "برانيت" الإسرائيلية وتحقيق إصابة مباشرة

شولتس: يجب بذل قصارى جهدنا لمنع روسيا من الانتصار فى حربها ضد أوكرانيا

"القاهرة الإخبارية": 11 شهيدًا فى غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة وسط غزة

إعلام إسرائيلى يعلن إصابة مستوطنة "كريات شمونة" بصاروخ من جنوب لبنان

"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى على بلدة كفر وأطراف بلدة العديسة جنوبى لبنان

"القاهرة الإخبارية": شهيدان برصاص قناصة جنود الاحتلال فى محيط مستشفى ناصر بغزة

استطلاع رأى: استعادة المحتجزين الهدف الأول من حرب غزة بالنسبة لـ51% من الإسرائيليين

رئيس مجلس السيادة السودانى يتفقد الخطوط الأمامية فى أم درمان لأول مرة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

الشهادة الاعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"