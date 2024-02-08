العراق: الضربات الأمريكية تدفعنا إلى إنهاء مهمة التحالف الدولى

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن الضربات الأمريكية المتكررة غير مسئولة وتهدد السلام وتنتهك سيادة العراق.

وأكد المكتب، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية تكرر بشكل غير مسئول ارتكاب كل ما يقوض التفاهمات والحوار الثنائي، لافتًا إلى أن القوات المسلحة العراقية ستضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية لحفظ أمن العراقيين من كل التهديدات.

وأوضح البيان أن التحالف الدولي لمواجهة داعش يتجاوز تمامًا الأسباب والأغراض التي وجد من أجلها على أرضنا، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية، وما تقوم به يدفع الحكومة العراقية إلى إنهاء مهمة هذا التحالف.