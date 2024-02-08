"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى على بلدة كفر وأطراف بلدة العديسة جنوبى لبنان

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية نبأ عاجلًا يفيد بقصف مدفعي على بلدة كفر وأطراف بلدة العديسة جنوبي لبنان.

مقتل مدني وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على الحدود

وفي وقت سابق، أكدت وكالة أنباء لبنان الرسمية مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف الأربعاء بلدة في جنوب البلاد.

يأتي ذلك بعد إتمام التصعيد عبر الحدود شهره الرابع على وقع الحرب في غزة، وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر، تبادلًا يوميًا للقصف بين حزب الله وإسرائيل، مما أثار خشية دولية من توسع نطاق التصعيد، ودفع مسئولين غربيين إلى زيارة بيروت والحض على التهدئة.