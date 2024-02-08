الاحتلال الإسرائيلى يقصف خان يونس بالمدفعية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية لـ خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استشهد 14 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة ودير البلح وسطه.

واستشهدا وأصيب 10 آخرون على الأقل، في قصف طيران الاحتلال منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما استشهد 12 مواطنًا وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلين قرب مفترق أبوالسعيد في تل السلطان والحي السعودي غرب رفح جنوب القطاع.