الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبوالغيط: الكارثة الإنسانية التى خلفتها الحرب على غزة غير مسبوقة

أحمد أبو الغيط،
أحمد أبو الغيط،

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،  الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة غير مسبوقة وتخالف القوانين والقيم الإنسانية، داعيًا إلى وقف المذابح في غزة بشكل فوري. 

 لا بد من تكثيف العمل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتابع، خلال تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه لا بد من تكثيف العمل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 في سياق آخر، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعو القيادتين السياسية والأمنية إلى اجتماع بعد ساعات لبحث رد حماس على الصفقة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وسلّمت حركة حماس لمصر وقطر ورقة "اتفاق الإطار" التي قدمت لها بعد اجتماع باريس، بشأن هدنة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية أبو الغيط الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة قطاع غزة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة غزة وقف المذابح في غزة

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