الخارجية الأمريكية: بلينكن سيناقش بإسرائيل إطلاق سراح المحتجزين وضمان السلام والأمن للطرفين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن رئيس الخارجية أنتوني بلينكن سيناقش بإسرائيل إطلاق سراح المحتجزين وضمان السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ليل الثلاثاء، إلى إسرائيل في إطار جولة شرق أوسطية يجريها سعيًا للتوصل إلى هدنة بين سلطات الاحتلال وحركة حماس.

وكان بلينكن قد زار الثلاثاء، السعودية ومصر ثم توجّه إلى قطر ومن بعدها إلى “إسرائيل” التي وصل إليها ليلا، وفق وكالة “فرانس برس”.