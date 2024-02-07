الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الأمريكية: بلينكن سيناقش بإسرائيل إطلاق سراح المحتجزين وضمان السلام والأمن للطرفين

بلينكن
بلينكن

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن رئيس الخارجية أنتوني بلينكن سيناقش بإسرائيل إطلاق سراح المحتجزين وضمان السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ليل الثلاثاء، إلى إسرائيل في إطار جولة شرق أوسطية يجريها سعيًا للتوصل إلى هدنة بين سلطات الاحتلال وحركة حماس.

وكان بلينكن قد زار الثلاثاء، السعودية ومصر ثم توجّه إلى قطر ومن بعدها إلى “إسرائيل” التي وصل إليها ليلا، وفق وكالة “فرانس برس”.

بلينكن الخارجية الامريكية إسرائيل فلسطين

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