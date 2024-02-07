الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بـ3 مراحل.. "رويترز" تعرض اقتراحات حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن

حماس
حماس

قالت وكالة رويترز إن حماس تقترح إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام.

وأكدت رويترز، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، أن حماس اقترحت أن تسمح المرحلة الأولي من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية، لافتة إلى أن حماس تسعى إلى تبادل الأسري والمحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية في اقتراح وقف إطلاق النار.

تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة من مقترحات حماس

وأضافت أن رد حماس على جهود الوساطة لوقف إطلاق النار يقترح مرحلة أولي مدتها 45 يومًا لتبادل الأسري والإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين من غير العسكريين وتسليم المساعدات، مشيرة إلى أن حماس تقترح مرحلة ثانية يتم فيها إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيلين مقابل عدد معين من السجناء الفلسطينيين وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وأردفت أن حماس تقترح مرحلة ثالثة مدتها 45 يومًا يتم فيها تبادل الرفات والجثث.

غزة حماس المحتجزين الإسرائيليين مخيمات اللجوء بغزة

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