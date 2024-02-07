بـ9 هجمات خطيرة… "حزب الله" يعلن حصيلة استهدافاته لقوات الاحتلال على الحدود اللبنانية

عرضت فضائية الغد الإخبارية إعلان "حزب الله" اللبناني عن حصيلة استهدافاته لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، دعمًا للشعب الفلسطيني في حربه على العدوان في قطاع غزة، والتي جاءت على النحو التالي:-

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 8:15 استهداف ثكنة راميم (هونين) بصاروخَي بركان وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 11:20 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم (هونين) بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 13:12 استهداف موقع المرج وانتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 14:10 استهداف مقر قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 14:30 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

6- الساعة 15:30 استهداف موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

7- الساعة 15:40 استهداف موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

8- الساعة 15:50 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 10:00 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق 1 وإصابته إصابة مباشرة.