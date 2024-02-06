الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر يؤكد انتشار الأوبئة بين النازحين فى غزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

كشفت نبال فسخ مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، تطورات الأوضاع على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، معلقة بأن الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لغزة مهما كانت القرارات الدولية أو الإقليمية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، إن هناك موجات نزوح مستمرة في خان يونس جنوبي غزة جراء استمرار القصف الإسرائيلي، لافتة إلى أن النازحين في جنوب قطاع غزة يعانون من البرد الشديد وعدم توافر الأغطية الشتوية، نحن نعاني من أوضاع إنسانية مأساوية في غزة بسبب اكتظاظ نصف سكان القطاع في رفح.

وأشارت إلى انتشار الأوبئة بين صفوف النازحين في غزة لا سيما الأمراض التنفسية ونواجه شحا بمصادر المياه أيضًا، بجانب معاناة سكان غزة من شح في جميع المستلزمات الأساسية، منوهة بأن هناك 8 آلاف نازح بمستشفى الأمل اضطروا لمغادرة مقارنا جراء الحصار الإسرائيلي والقصف المتواصل.

وأكدت خروج 30 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة تماما عن الخدمة وأخرى تعمل بشكل جزئي، بالإضافة إلى أننا نواجه نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لاستمرار عمل مستشفيات غزة.

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