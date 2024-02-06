الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الحوثيون" يستهدفون سفينتين أمريكية وبريطانية فى البحر الأحمر

الحوثيون يستهدفون
"الحوثيون" يستهدفون سفينتين أمريكية وبريطانية

أعلنت جماعة "الحوثيين" عن استهداف سفينتين أمريكية وبريطانية بصواريخ في البحر الأحمر، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وجاء في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، عبر قناتها على "تليجرام": "استهدفنا سفينتين أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر بصواريخ وأصبناهما بدقة، وسنواصل تنفيذ مزيد من العمليات ضد الأهداف المعادية في البحر الأحمر وبحر العرب، ونؤكد استمرار عملياتنا ضد السفن الإسرائيلية حتى إيقاف العدوان على غزة".

وكنت هيئة بحرية بريطانية أكدت أنها تلقت بلاغًا عن حادث على بُعد 57 ميلًا بحريًا غربي محافظة الحديدة في اليمن.

بينما أبلغت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت غارة دفاعًا عن النفس على زورقين مسيرين مفخخين للحوثيين.

السفن الإسرائيلية القيادة المركزية الأمريكية سفينتين أمريكية وبريطانية البحر الاحمر بحر العرب إيقاف العدوان على غزة العدوان على غزة

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