"حزب الله": 4 هجمات خطيرة ضد الاحتلال على الحدود اللبنانية الفلسطينية

عرضت فضائية الغد الإخبارية إعلان "حزب الله" اللبناني عن حصيلة استهدافاته لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، أمس الإثنين، والتي تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني في حربه على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي جاءت على النحو التالي:-

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:35 استهداف موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 13:45 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 15:35 استهداف موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة للمرّة الثانية بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 17:00 استهداف ثكنة يفتاح بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة.