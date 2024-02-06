الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حزب الله": 4 هجمات خطيرة ضد الاحتلال على الحدود اللبنانية الفلسطينية

هجمات خطيرة ضد الاحتلال
هجمات خطيرة ضد الاحتلال على الحدود اللبنانية

عرضت فضائية الغد الإخبارية إعلان "حزب الله" اللبناني عن حصيلة استهدافاته لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، أمس الإثنين، والتي تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني في حربه على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي جاءت على النحو التالي:-

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:35 استهداف موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 13:45 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 15:35 استهداف موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة للمرّة الثانية بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 17:00 استهداف ثكنة يفتاح بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة.

الحدود اللبنانية الفلسطينية فلسطين قطاع غزة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة تلال كفرشوبا مزارع شبعا موقع رويسات موقع السماقة ثكنة يفتاح الإحتلال الإسرائيلي

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