إطلاق عشرات القنابل الدخانية فى محيط مناطق النصر والشفاء والسرايا غرب غزة

عرضت فضائية الغد الإخبارية نبأ عاجلا يفيد بإطلاق عشرات القنابل الدخانية في محيط مناطق النصر والشفاء والسرايا غرب مدينة غزة.

واستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، الذي يدخل يومه الثالث والعشرين بعد المائة.

قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف من التحرك فى المناطق الغربية من مدينة غزة

وتمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من التحرك في المناطق الغربية من مدينة غزة، وتطلق النار على كل من يتحرك.

وقد طالت شظايا قذائف مدفعية جيش الاحتلال ساحة مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس.

وأغرقت مياه الصرف الصحي خياما للنازحين في مناطق مختلفة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عقب تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية في المدينة.