جوزيب بوريل يصل كييف لبحث الدعم الأوروبى لأوكرانيا

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بوصول جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى كييف لبحث الدعم الأوروبي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق قال بوريل إنه قرر التوقف في بولندا في طريقه إلى أوكرانيا، للتشاور "مع أصدقائنا البولنديين" لفهم الوضع في أوكرانيا بشكل أفضل وكيف ينبغي للاتحاد الأوروبي المضي قدمًا في تقديم المزيد من الدعم.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الآن "متوتر" للغاية في جميع البلدان الأوروبية، مضيفًا أنه يكون من الصعب زيادة الإنفاق العسكري لدعم أوكرانيا.