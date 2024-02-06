استشهاد 4895 طالبًا وتدمير 400 مدرسة فى غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن 4895 طالبًا استشهدوا و8514 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت "التربية الفلسطينية"، في بيان لها، اليوم، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4851 شهيدًا و8227 جريحًا، فيما استشهد في الضفة 44 طالبًا، وأصيب 283 آخرون، إضافة إلى اعتقال 89.

ولفتت "التربية الفلسطينية" إلى أن 239 معلمًا وإداريًا استشهدوا وأصيب 836 بجروح في قطاع غزة، واعتقل أكثر من 71 في الضفة.

وأشارت التربية الفلسطينية إلى أنه لا يزال 620 ألف طالب محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التربية الفلسطينية: 286 مدرسة حكومية و65 تابعة للأونروا تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة

وتابعت التربية الفلسطينية: "286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 49 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب".

وأكدت التربية الفلسطينية أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية، التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ123 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط أوضاع قاسية يعيشها النازحون في مخيمات اللجوء بغزة في ظل الأجواء الباردة والممطرة والحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.