الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شهداء وجرحى فى قصف مدفعى إسرائيلى متواصل على خان يونس وضواحيها

غزة
غزة

شهدت خان يونس في  قطاع غزة، منذ صباح اليوم، قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا، صباح اليوم الثلاثاء، استهدف منطقة البطن السمين وقيزان النجار في خان يونس. 

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت مناطق غرب ووسط خان يونس، وفقا لما نقلته وكالة شهاب الفلسطينية. 

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واستشهد ستة مواطنين، وأُصيب آخرون فجر اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

 اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار صوب ساحل بحر خان يونس، كما وقعت اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الاسرائيلي في كل محاور التوغل في محافظة خان يونس.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27،365 مواطن معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66،630 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

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مجازر الإبادة الجماعية مستمرة في اليوم الـ123 من العدوان الإسرائيلي على غزة

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ123 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط أوضاع قاسية يعيشها النازحون في مخيمات اللجوء بغزة في ظل الأجواء الباردة والممطرة والحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع، وسط تركيز العدوان على خان يونس في الجنوب، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين في 15 مجزرة نفذها الاحتلال في خان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات ومخيم المغازي.

خان يونس قطاع غزة قصف مدفعى الإحتلال الإسرائيلي طائرات الاحتلال

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