سياسى عراقى لـ"الدستور": الضربات الأمريكية على العراق بداية حرب

قال د.عباس الجبوري، مدير مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية، إن الضربات الأمريكية على المناطق العراقية واستشهاد عدد من أبناء العراق، سواء من القوات الأمنية العراقية، قوات الحشد الشعبي، أو المدنيين، ليس ضربات بل هي بداية حرب.

أضاف الجبوري، لـ"الدستور، أنه عندما تقوم الطائرات الأمريكية بتنفيذ أكثر من 85 غارة وإطلاق 125 صاروخا على مناطق ومدن مأهولة بالسكان منها حي الإسكان، والذى لا تزال الجثث تحت الأنقاض وتحاول فرق الإنقاذ إخراجهم، فهذا عدوان ممنهج تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها قواعد في العراق، والتي قبل أسبوع كانت تريد فتح حوار لمغادرة قواتها العراق الذي جاء ضمن التحالف الدولي.

وأكد الجبوري أن الولايات المتحدة لا تريد الاستقرار في العراق، فهي ما زالت تضع العراق ضمن البند السابع، وتستولي على الموارد النفطية: "لا نستغرب من هذه الحرب التي تخوضها الساحة العراقية وعندما تغادر أمريكا سيكون العراق بأمان، ولكن الأمريكان هم سبب الفوضي الموجودة في المنطقة ومن ضمنها في العراق، لأنهم جاءوا بتنظيم داعش الإرهابي، لتدمير العراق والشعب العراقي، ولكن إرادة العراقيين أقوي منهم واستطاع العراق خلال 3 سنوات إخراج داعش وتحرير العراق وبناء منظومة عسكرية قوية جدا".

الجبوري: كل أبناء الشعب العراقي يرفضون الوجود الأمريكي بالعراق

وشدد السياسي العراقي على أن الحكومة والشعب والفصائل وكل أبناء الشعب العراقي يرفضون الوجود الأمريكي تحت أى ذريعة؛ لأن هذا القتل الممنهج لأبناء الشعب العراقي حقيقة عدوان غاشم ترتكبه أمريكا دون أسباب أو مبررات، متابعا "فهي تعلن نفسها احتلالا، والاحتلال يقاتل، حتى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش عندما كان رئيسًا لأمريكا قال ذات مرة لو احتلت أمريكا سأقاوم الاحتلال، إذا لماذا لا يريدون العراق أن يقاوم الاحتلال؟ لماذا ينتهكون السيادة العراقية، ويستولون على أموال العراق ويمنعون العراق من أن يتطور؟ ولماذا احتلوا العراق 2003 بحجة أن العراق لديه أسلحة دمار شامل ويدعم الإرهاب وأثبت فيما بعد أن العراق لم يدعم الإرهاب وليس لديه أسلحة دمار شامل؟".

وأشار الجبوري إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تجعل المحيط الإقليمي في العراق مشتعلا لتصدير مشاكلها في الداخل إلى الخارج، موضحًا أن الساحة العراقية ملتهبة وعندما يرحل الاحتلال الأمريكي ستهدأ الأوضاع.