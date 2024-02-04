الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: لم نسلم ردنا بعد بشأن وقف إطلاق النار ورد الأسرى

حركة حماس
حركة حماس

قال مصدر مسؤول في حركة حماس مساء الأحد، إن الحركة لم تسلم ردها حول صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسري والمحتجزين قريبا.

أشار المصدر في تصريحات لقناة الأقصي الفلسطينية، إلى أن حركة حماس تجري المشاورات النهائية مع مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني  في وقف العدوان وإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى، مستدركا "من المتوقع تسليم الرد قريبا".

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أسوشيتدبرس: هناك مرونة لدى حماس بشأن تحرير المحتجزين

وأشارت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إلى اتجاه حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إلى بعض المرونة فيما يتعلق بمفاوضات الهدنة مع إسرائيل وصفقة تحرير الأسرى.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤول في حماس، لم يذكر اسمه، قوله: "بدأت الحركة في الظهور مرّة أخرى في المناطق التي انسحبت منها "إسرائيل"، ونشرت ضباط شرطة ودفعت رواتب لبعض موظفيها المدنيين في مدينة غزة".

أضاف المسئول في حماس:"عودة الشرطة إلى مناطق انسحبت منها إسرائيل تمثل محاولةً لإعادة النظام في المدينة المدمرة".

وأعلنت مصادر إسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء المتطرف" بنيامين نتنياهو"  تنتظر رد حركة «حماس» على الاقتراح المصري القطري حول صفقة تبادل أسرى، اليوم في تمام السابعة مساء.

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حكومة نتنياهو تنتظر رد حركة حماس اليوم على صفقة وقف إطلاق النار

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» بأن الحكومة الإسرائيلية تتوقع ردًا من قطر، الأحد، بعدما عاد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى بلاده، وتلقى إجابة مباشرة من حركة حماس.

في وقت سابق،  أفادت أنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في قطر تلقى ردا أوليا إيجابيا من حركة حماس بشأن الخطوط العريضة لصفقة إطلاق سراح المحتجزين، ونفى مسئولون إسرائيليون كبار أن تكون إسرائيل قد تلقت تحديثا من قطر بشأن رد حركة حماس على الاقتراح.

حركة حماس تبادل الأسرى الشعب الفلسطيني وقف العدوان إعادة الإعمار

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