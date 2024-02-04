أسوشيتدبرس: هناك مرونة لدى حماس بشأن تحرير المحتجزين

أشارت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إلى اتجاه حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إلى بعض المرونة فيما يتعلق بمفاوضات الهدنة مع إسرائيل وصفقة تحرير الأسرى.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤول في حماس، لم يذكر اسمه، قوله: "بدأت الحركة في الظهور مرّة أخرى في المناطق التي انسحبت منها "إسرائيل"، ونشرت ضباط شرطة ودفعت رواتب لبعض موظفيها المدنيين في مدينة غزة".

أضاف المسئول في حماس:"عودة الشرطة إلى مناطق انسحبت منها إسرائيل تمثل محاولةً لإعادة النظام في المدينة المدمرة".