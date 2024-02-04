حكومة نتنياهو تنتظر رد حركة حماس اليوم على صفقة وقف إطلاق النار

أعلنت مصادر إسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء المتطرف" بنيامين نتنياهو" تنتظر رد حركة «حماس» على الاقتراح المصري القطري حول صفقة تبادل أسرى، اليوم في تمام السابعة مساء.

رد من قطر

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» بأن الحكومة الإسرائيلية تتوقع رداً من قطر، اليوم الأحد، بعدما عاد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى بلاده، وتلقى إجابة مباشرة من "حماس".

وفي وقت سابق، أفادت أنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في قطر تلقى ردا أوليا إيجابيا من حماس بشأن الخطوط العريضة لصفقة إطلاق سراح المحتجزين، ونفى مسئولون إسرائيليون كبار أن تكون إسرائيل قد تلقت تحديثا من قطر بشأن رد حماس على الاقتراح.

التفاصيل الكاملة لخطة الاحتلال العسكرية لمنع عودة حماس لشمال القطاع

هذا وكشف موقع "والا" العبري، نقلًا عن مصادره، عن خطة الاحتلال الإسرائيلي لمنع عودة حماس إلى شمال قطاع غزة، عن طريق إنشاء معابر في وسط القطاع، وسط مخاوف من قدرة حماس على مهاجمة هذه المعابر.

إنشاء معابر

ووفقا للتقرير، فقد بدأ الجيش الإسرائيلي التخطيط لإنشاء معابر في وسط قطاع غزة من شأنها عزل المنطقة، ومنع أفراد حماس من العبور بين أجزائها، وسط تحذيرات من أن هذه المعابر يمكن أن تصبح مراكز لمقاتلي حماس.

ووفقا لخطة الاحتلال، فإن الجيش يخطط لإنشاء عدد من المعابر في قطاع غزة، بهدف تقسيمه، حيث تنفذ الفرقة 99 عدة مهام معقدة وسط قطاع غزة، وتشمل هذه المهام مداهمة مراكز لحماس بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، فضلاً عن منع الفلسطينيين من العبور من جنوب قطاع غزة إلى شماله و"تقطيع" القطاع.

ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، هناك ما بين 150 ألفا و200 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة أصروا على البقاء في منازلهم.