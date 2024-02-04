القناة 12 الإسرائيلية: ضباط بجيش الاحتلال يطالبون بوقف حملة تشويه "الأونروا"

قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادرها إن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي، قدموا توصية لرئيس الأركان بوقف حملة تشويه الأونروا حاليا على الأقل.

ووفقا لمصادر القناة، فان توصية الضباط أشارت إلى أن التسريبات الإسرائيلية بشأن الأونروا لم تكن منظمة، كما يخشى الضباط من أن تأتي عملية تشويه الأونروا قبل إيجاد بديل لها بنتائج سلبية في غزة.

"الأونروا" تُحذر: سنضطر لوقف عملياتنا في المنطقة بحلول نهاية فبراير

هذا وحذر مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أنها ستضطر إلى وقف عملياتها في جميع أنحاء المنطقة "بحلول نهاية فبراير" إذا لم يتم استئناف التمويل.

وقالت أكثر من 10 دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، إنها ستعلق تمويلها للأونروا بعد أن اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وحذر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من أنه "إذا ظل التمويل معلقا، فسنضطر على الأرجح إلى إغلاق عملياتنا بحلول نهاية فبراير، ليس فقط في غزة ولكن أيضا في جميع أنحاء المنطقة".

مساعدات لأكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني



وتقدم الوكالة التابعة للأمم المتحدة المساعدة لأكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط. يوم الأحد، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الدول المانحة التي سحبت تمويل الأونروا لإعادة النظر، قائلًا إنه لا ينبغي معاقبة الوكالة والفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها بسبب الأفعال المزعومة التي ارتكبها عشرات الموظفين.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم الخميس بعد محادثات مع لازاريني إنه "أكد على الحاجة الفورية لأن يدعم المجتمع الدولي الأونروا".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية: إن أي تخفيض في الدعم المالي المقدم للوكالة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم معاناة سكان غزة، الذين هم بالفعل على حافة المجاعة الجماعية.