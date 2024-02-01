بايدن: نعمل من أجل إحلال السلام فى غزة وقيام دولتين

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل جاهدةً من أجل إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بناءً على دولتين وشعبين يعيشان جنبًا إلى جنب.

وأضاف بايدن، اليوم الخيمس، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يعمل جاهدًا لإيجاد وسيلة لإعادة المحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية وإحلال السلام في غزة وإسرائيل.

وفي سياق آخر، نفت مصادر مصرية مطلعة، لـ"القاهرة الإخبارية"، ما تردد عن إجراء وفد من حركة "حماس" مباحثات مع ممثلين عن المخابرات المصرية بشأن صفقة المحتجزين.

كما نفت المصادر المصرية، أيضًا، ما تردد حول قرب وصول وفد من حركة الجهاد للانضمام للمحادثات بشأن صفقة المحتجزين.