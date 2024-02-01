الهلال الأحمر الفلسطينى: مرور 66 ساعة على خروج زملائنا لإنقاذ الطفلة هند ومصيرهم مجهول

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنه مر 66 ساعة على خروج طاقم من الطواقم التابعة للإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر؛ لإنقاذ الطفلة "هند" التي حاصرتها دبابات الاحتلال الإسرائيلي ولا يزال مصيرهم مجهولا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وناشدت الهلال الآحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي المساعدة والتدخل لحماية المدنيين والعاملين في الرعاية الصحية والعمل الإنساني.

مصير الطفلة هند مجهول

وأمس الأربعاء، قال الدكتور رائد النمس، مدير إعلام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه بعد 42 ساعة خرج طاقم من طواقنا التابع للإسعاف والطوارئ لإنقاذ طفلة في غزة تدعى "هند حمادة"، ذات الستة أعوام، التي تم استشهاد جميع من كانوا معها من أفراد العائلة في مركب كانوا يستقلونه، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد أي معلومات لدينا حول مصير الطاقم الذي خرج لإنقاذ الطفلة هند أو حتى مصيرها هي بذاتها.

وأكد أن ما يحدث من جرائم متعددة الأركان من قبل الاحتلال يجب أن تدعوا هذا العالم والمجتمع الدولي للتدخل الحقيقي والفاعل لإيقاف هذه الاعتداءات.