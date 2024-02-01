قوات الاحتلال تقتحم بلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، بلدة "حوسان" الواقعة غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

اقتحام مقر الهلال الأحمر فى خان يونس

وقبل قليل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن آليات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مقرها في خان يونس جنوبي قطاع غزة، للمرة الثالثة، وأطلقت النار حول مستشفى الأمل.

ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لليوم الحادي عشر على التوالي.