الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قوات الاحتلال تقتحم بلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، بلدة "حوسان" الواقعة غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

 

اقتحام مقر الهلال الأحمر فى خان يونس

وقبل قليل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن آليات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مقرها في خان يونس جنوبي قطاع غزة، للمرة الثالثة، وأطلقت النار حول مستشفى الأمل.

ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لليوم الحادي عشر على التوالي.

القاهرة الإخبارية الاحتلال بيت لحم لضفة الغربية حوسان

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: تصاعد احتجاجات المزارعين ضد سياسات الاتحاد الأوروبى فى بروكسل

القاهرة الإخبارية| الحوثيون يستهدفون سفينة تجارية أمريكية فى طريقها لموانئ فلسطين

أستاذ قانون دولى: إسرائيل تعيق دخول المساعدات لغزة

الفيدرالى الأمريكى: نهدف لخفض التضخم إلى مستوى 2 % بشكل مستدام

بسبب قرار بايدن.. أوروبا تخسر حليف الطاقة (فيديو)

البيت الأبيض: المحادثات لتحقيق الهدنة بناءة وستكون أطول من السابقة

نائبة رئيس الحزب الحاكم بأوكرانيا: "بوتين" مطلوب من "الجنائية الدولية"

القاهرة الإخبارية: مبادرة باريس تشمل يوم تهدئة مقابل كل محتجز إسرائيلى يفرج عنه من غزة

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

التحقيق فى وفاة راكب مصرى على طائرة قادمة من جدة

موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟