مطار العريش يواصل استقبال المساعدات الإغاثية لإدخالها لقطاع غزة

رصد كريم كمال، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من مطار العريش، استقبال مطار العريش الدولي المساعدات الإغاثية والإنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

الطائرات من مختلف دول العالم تأتي لإنزال مساعداتها الإغاثية في مطار العريش

وأوضح، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "إكسترا نيوز": إنه منذ ما يزيد على 100 يوم والمشهد هنا في مطار العريش الدولي لم يختلف كثيرًا، حيث تأتي الطائرات من مختلف دول العالم لإنزال مساعداتها الاغاثية على أرض مطار العريش الدولي، وتقوم على الفور جمعية الهلال الأحمر المصري ومتطوعيها بوضع هذه المساعدات على شاحنات وإدخالها في مخازن المطار اللوجستية.

وأشار إلى أن إحدى الطائرات التي أتت من إحدى الدول الأوروبية وضعت المساعدات الإغاثية، التي تنوعت ما بين غذائية ودوائية ومستهلكات ومهمات طبية وأغطية وملابس وخيم إيواء للنازحين.