رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يوافق على حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا تقدر بنحو 50 مليار يورو؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأمس الأربعاء، اقترح الاتحاد الأوروبي، إجراء مناقشة سنوية لتقديم حزمة مساعدات إلى أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، حذر من نتيجة وخيمة إذا أوقفت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، قائلا إن ذلك سيكون خطأ ذات "أبعاد تاريخية".