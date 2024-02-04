بن غفير: إسرائيل ستتلقى مزيدًا من الدعم الأمريكى حال انتخاب ترامب

قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن إسرائيل ستتلقى المزيد من الدعم من الولايات المتحدة إذا أعيد انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف بن غفير: "بدلًا من أن يقدم لنا دعمه الكامل، ينشغل الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة، الذي يذهب إلى حماس"، مضيفًا أنه "لو كان ترامب في السلطة، لتصرفت الولايات المتحدة. سيكون مختلفًا تمامًا".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو "على مفترق طرق"، وأنه "عليه أن يختار الاتجاه الذي سيذهب إليه"، لكن الوزير يقول إنه لا ينوي الانسحاب من الحكومة الحالية.

رئيس الموساد السابق: على إسرائيل التوقف عن انتقاد قطر وعقد صفقة تبادل محتجزين

وسبق وقال رئيس الموساد السابق يوسي كوهين إن على إسرائيل أن تعقد صفقة واحدة لجميع المحتجزين المتبقين في غزة، ويجب أن تتوقف عن الانتقادات العلنية لدولة قطر.

وفي مقابلة مع إذاعة الجيش، قال كوهين: "إن إسرائيل سيتعين عليها أن تدفع على أي حال ثمنًا باهظًا لأي صفقة من هذا القبيل، "لذلك دعونا ندفعه اليوم من البداية للجميع، ونقلل من الوقت غير الإنساني الذي يقضيه المحتجزون في غزة".

ووفقًا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، ينتقد كوهين، وهو أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يقال إنه يدرس المستقبل السياسي، أولئك في إسرائيل الذين يتحدثون علنًا ضد قطر، قائلًا إن "هذه هي الدولة الوحيدة التي يمكنها التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي. إن الشجار العلني معها أمر خاطئ، وعلينا أن نتصرف بحكمة، يجب أن يتوقف أي انتقاد لقطر في هذا الوقت".

"هآرتس": سياسات نتنياهو تهدد بتصادم إسرائيل مع مصر ودول المنطقة

وسبق وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن إنشاء إسرائيل ما أسمته "محور الشر" الجديد يعرض اتفاقيات السلام، خاصة مع مصر، للخطر، معتبرة أن إصرار حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الإضرار بعلاقات إسرائيل مع مصر والأردن وقطر يضعها على مسار تصادمي مع دول المنطقة، كما أن معاهدات السلام التي لم تتحقق بعد أصبحت مهددة أيضًا.