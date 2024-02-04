لتنظيم صفوفه.. هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يريد هدنة مؤقتة للقتال فى غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادرها، إن الجيش يبدي رغبة في وقف مؤقت للقتال في غزة.

وتابعت الهيئة الإسرائيلية: "أن الجيش يطلب استئناف القتال بعد هدنة مؤقتة لا تؤدي لوقف الحرب بالكامل"، مضيفة أن الجيش يريد وقفًا للقتال لإعادة تنظيم صفوفه وصيانة المعدات العسكرية، وأردفت: "الجيش يعتقد أن التهدئة ستسمح بجمع المعلومات الاستخبارية".

وول ستريت جورنال: تباين في حماس بشأن شروط وقف إطلاق النار

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن هناك انقسامات داخلية بين قادة حماس تمنع الحركة من دعم صفقة إطلاق سراح المحتجزين المقترحة مع إسرائيل التي ستشمل وقف القتال في قطاع غزة.

السنوار يدعم هدنة مؤقتة وهنية يريد وقف إطلاق النار

ووفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، يدعم قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، هدنة مؤقتة بينما يدفع قادتها من خارج القطاع من أجل المزيد من التنازلات الإسرائيلية ووقف دائم لإطلاق النار.

وقال مسئولون لم تذكر أسماؤهم مطلعون على المفاوضات لصحيفة وول ستريت جورنال إن يحيى السنوار يريد وقف الحرب لمدة ستة أسابيع حتى يتمكن مقاتلو حماس من إعادة تجميع صفوفهم وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، لكن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار مع ضمانات دولية وخطة لإعادة بناء القطاع.

وقال مسئولون في حماس إن الحركة تدرس اتفاق الهدنة المؤقتة المقترح، الذي سيشمل وقفًا طويل الأمد للقتال في غزة وتبادل محتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

وقال مكتب هنية، يوم الجمعة، إن رئيس الحركة أجرى مكالمة هاتفية مع زعيم حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة لمناقشة الصفقة المقترحة، كما اتفق الجانبان على أن أي صفقة مع إسرائيل لإطلاق سراح المحتجزين يجب أن تكون مصحوبة بوقف كامل للقتال وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإنهاء الحصار وإعادة إعمار القطاع وتحرير القطاع.

ملامح خطة وقف إطلاق النار

وقالت وول ستريت جورنال إن وفدًا من قادة حماس سافر إلى القاهرة يوم الخميس لإجراء محادثات مع المسئولين المصريين، حول الصفقة المحتملة، والتي تم وضع الخطوط العريضة لها خلال اجتماع عقد في باريس الأسبوع الماضي بحضور ومسئولين إسرائيليين وأمريكيين، بالإضافة إلى مفاوضين قطريين ومصريين.