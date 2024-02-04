الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لتنظيم صفوفه.. هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يريد هدنة مؤقتة للقتال فى غزة

غزة
غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادرها، إن الجيش يبدي رغبة في وقف مؤقت للقتال في غزة.

وتابعت الهيئة الإسرائيلية: "أن الجيش يطلب استئناف القتال بعد هدنة مؤقتة لا تؤدي لوقف الحرب بالكامل"، مضيفة أن الجيش يريد وقفًا للقتال لإعادة تنظيم صفوفه وصيانة المعدات العسكرية، وأردفت: "الجيش يعتقد أن التهدئة ستسمح بجمع المعلومات الاستخبارية".

وول ستريت جورنال: تباين في حماس بشأن شروط وقف إطلاق النار

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن هناك انقسامات داخلية بين قادة حماس تمنع الحركة من دعم صفقة إطلاق سراح المحتجزين المقترحة مع إسرائيل التي ستشمل وقف القتال في قطاع غزة.

السنوار يدعم هدنة مؤقتة وهنية يريد وقف إطلاق النار 

ووفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، يدعم قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، هدنة مؤقتة بينما يدفع قادتها من خارج القطاع من أجل المزيد من التنازلات الإسرائيلية ووقف دائم لإطلاق النار.

وقال مسئولون لم تذكر أسماؤهم مطلعون على المفاوضات لصحيفة وول ستريت جورنال إن يحيى السنوار يريد وقف الحرب لمدة ستة أسابيع حتى يتمكن مقاتلو حماس من إعادة تجميع صفوفهم وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، لكن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار مع ضمانات دولية وخطة لإعادة بناء القطاع.

وقال مسئولون في حماس إن الحركة تدرس اتفاق الهدنة المؤقتة المقترح، الذي سيشمل وقفًا طويل الأمد للقتال في غزة وتبادل محتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

وقال مكتب هنية، يوم الجمعة، إن رئيس الحركة أجرى مكالمة هاتفية مع زعيم حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة لمناقشة الصفقة المقترحة، كما اتفق الجانبان على أن أي صفقة مع إسرائيل لإطلاق سراح المحتجزين يجب أن تكون مصحوبة بوقف كامل للقتال وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإنهاء الحصار وإعادة إعمار القطاع وتحرير القطاع. 

ملامح خطة وقف إطلاق النار 

وقالت وول ستريت جورنال إن وفدًا من قادة حماس سافر إلى القاهرة يوم الخميس لإجراء محادثات مع المسئولين المصريين، حول الصفقة المحتملة، والتي تم وضع الخطوط العريضة لها خلال اجتماع عقد في باريس الأسبوع الماضي بحضور ومسئولين إسرائيليين وأمريكيين، بالإضافة إلى مفاوضين قطريين ومصريين.

حرب غزة إنهاء حرب غزة هيئة البث الإسرائيلية هيئة البث الإسرائيلية الحكومية هدنة مؤقتة للقتال

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين

فى اليوم الـ121 للعدوان: شهيدان بقصف إسرائيلى على دير البلح