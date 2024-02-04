الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الموساد السابق: على إسرائيل التوقف عن انتقاد قطر وعقد صفقة تبادل محتجزين

رئيس الموساد السابق
رئيس الموساد السابق يوسي كوهين

قال رئيس الموساد السابق يوسي كوهين إن على إسرائيل أن تعقد صفقة واحدة لجميع المحتجزين المتبقين في غزة، ويجب أن تتوقف عن الانتقادات العلنية لدولة قطر.

وفي مقابلة مع إذاعة الجيش، قال كوهين: "إن إسرائيل سيتعين عليها أن تدفع على أي حال؛ ثمنًا باهظًا لأي صفقة من هذا القبيل، "لذلك دعونا ندفعه اليوم من البداية للجميع، ونقلل من الوقت غير الإنساني الذي يقضيه المحتجزون في غزة". 

ووفقًا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، ينتقد كوهين، وهو أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يقال إنه يدرس المستقبل السياسي، أولئك في إسرائيل الذين يتحدثون علنًا ضد قطر، قائلًا إن "هذه هي الدولة الوحيدة التي يمكنها التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي. إن الشجار العلني معها أمر خاطئ، وعلينا أن نتصرف بحكمة، يجب أن يتوقف أي انتقاد لقطر في هذا الوقت".

هآرتس: سياسات نتنياهو تهدد بتصادم إسرائيل مع مصر ودول المنطقة

وسبق وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن إنشاء إسرائيل ما أسمته "محور الشر" الجديد يعرض اتفاقيات السلام، خاصة مع مصر، للخطر، معتبرة أن إصرار حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الإضرار بعلاقات إسرائيل مع مصر والأردن وقطر يضعها على مسار تصادمي مع دول المنطقة، كما أن معاهدات السلام التي لم تتحقق بعد أصبحت مهددة أيضًا.

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