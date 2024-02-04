الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التفاصيل الكاملة لخطة الاحتلال العسكرية لمنع عودة حماس لشمال القطاع

الاحتلال
الاحتلال

كشف موقع "والا" العبري، نقلًا عن مصادره، عن خطة الاحتلال الإسرائيلي لمنع عودة حماس إلى شمال قطاع غزة ،عن طريق إنشاء معابر في وسط القطاع، وسط مخاوف من قدرة حماس على مهاجمة هذه المعابر.

إنشاء معابر

ووفقا للتقرير، فقد بدأ الجيش الإسرائيلي التخطيط لإنشاء معابر في وسط قطاع غزة من شأنها عزل المنطقة، ومنع أفراد حماس من العبور بين أجزائها، وسط تحذيرات من أن هذه المعابر يمكن أن تصبح مراكز لمقاتلي حماس.

ووفقا لخطة الاحتلال، فإن الجيش يخطط لإنشاء عدد من المعابر في قطاع غزة، بهدف تقسيمه، حيث تنفذ الفرقة 99 عدة مهام معقدة وسط قطاع غزة، وتشمل هذه المهام مداهمة مراكز لحماس بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، فضلاً عن منع الفلسطينيين من العبور من جنوب قطاع غزة إلى شماله و"تقطيع" القطاع.

ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، هناك ما بين 150 ألفا إلى 200 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة أصروا على البقاء في منازلهم.

txt

أونروا: ارتفاع عدد قتلى العاملين فى الوكالة منذ بدء الحرب على قطاع غزة لـ152

تحذيرات من المعابر 

وقال التقرير العبري، نقلا عن مصادر لم يسمها، إن خطة الاحتلال لإنشاء المعابر في غزة محفوفة المخاطر، حيث قال أحد المصادر: إن مقاتلي حماس لديهم الجرأة لعبور تلك المعابر، وسيحاولون بأي شكل من الأشكال تجاوزها. وأكد أحد المسئولين أيضًا: "إننا نشهد بالفعل محاولات للالتفاف على المناطق التي يتواجد فيها جيش الدفاع الإسرائيلي، من أجل التحرك من الجنوب إلى الشمال".

لكن الانتقاد الرئيسي صدر عن مسئول عسكري كبير آخر، حيث قال: "إن جيش الدفاع الإسرائيلي يكرر نفس الأخطاء التي ارتكبها في الماضي"، موضحًا: "إذا قررت الحكومة إنشاء معابر لمنع مرور مقاتلي حماس، وتحديد مواقعهم، فلا بد أن تكون المعابر ذكية ولا يتواجد فيها عناصر بشرية إسرائيلية، وإلا فإنها ستصبح بسرعة كبيرة مراكز لهجمات حماس".

معابر ذكية غزة خطة الاحتلال حماس حرب غزة عودة حماس

مواد متعلقة

جدل فى حكومة الاحتلال بعد تصريحات بن غفير عن ترامب والتهجير

بن غفير: إسرائيل ستتلقى مزيدًا من الدعم الأمريكى حال انتخاب ترامب

رئيس الموساد السابق: على إسرائيل التوقف عن انتقاد قطر وعقد صفقة تبادل محتجزين

ما هى تفاصيل الصفقة الجديدة التى يحملها بلينكن للشرق الأوسط؟

القناة 12 الإسرائيلية: ضباط بجيش الاحتلال يطالبون بوقف حملة تشويه "الأونروا"

سفراء أجانب يتحدثون لـ«الدستور»: نعوّل على مصر لإنهاء حرب غزة

العسومى يلتقى مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية

بلجيكا: تحركات الجيش الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية مخالفة للقانون الدولى

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين

فى اليوم الـ121 للعدوان: شهيدان بقصف إسرائيلى على دير البلح