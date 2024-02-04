التفاصيل الكاملة لخطة الاحتلال العسكرية لمنع عودة حماس لشمال القطاع

كشف موقع "والا" العبري، نقلًا عن مصادره، عن خطة الاحتلال الإسرائيلي لمنع عودة حماس إلى شمال قطاع غزة ،عن طريق إنشاء معابر في وسط القطاع، وسط مخاوف من قدرة حماس على مهاجمة هذه المعابر.

إنشاء معابر

ووفقا للتقرير، فقد بدأ الجيش الإسرائيلي التخطيط لإنشاء معابر في وسط قطاع غزة من شأنها عزل المنطقة، ومنع أفراد حماس من العبور بين أجزائها، وسط تحذيرات من أن هذه المعابر يمكن أن تصبح مراكز لمقاتلي حماس.

ووفقا لخطة الاحتلال، فإن الجيش يخطط لإنشاء عدد من المعابر في قطاع غزة، بهدف تقسيمه، حيث تنفذ الفرقة 99 عدة مهام معقدة وسط قطاع غزة، وتشمل هذه المهام مداهمة مراكز لحماس بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، فضلاً عن منع الفلسطينيين من العبور من جنوب قطاع غزة إلى شماله و"تقطيع" القطاع.

ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، هناك ما بين 150 ألفا إلى 200 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة أصروا على البقاء في منازلهم.

تحذيرات من المعابر

وقال التقرير العبري، نقلا عن مصادر لم يسمها، إن خطة الاحتلال لإنشاء المعابر في غزة محفوفة المخاطر، حيث قال أحد المصادر: إن مقاتلي حماس لديهم الجرأة لعبور تلك المعابر، وسيحاولون بأي شكل من الأشكال تجاوزها. وأكد أحد المسئولين أيضًا: "إننا نشهد بالفعل محاولات للالتفاف على المناطق التي يتواجد فيها جيش الدفاع الإسرائيلي، من أجل التحرك من الجنوب إلى الشمال".

لكن الانتقاد الرئيسي صدر عن مسئول عسكري كبير آخر، حيث قال: "إن جيش الدفاع الإسرائيلي يكرر نفس الأخطاء التي ارتكبها في الماضي"، موضحًا: "إذا قررت الحكومة إنشاء معابر لمنع مرور مقاتلي حماس، وتحديد مواقعهم، فلا بد أن تكون المعابر ذكية ولا يتواجد فيها عناصر بشرية إسرائيلية، وإلا فإنها ستصبح بسرعة كبيرة مراكز لهجمات حماس".