بلجيكا: تحركات الجيش الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية مخالفة للقانون الدولى

طالبت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووصول المساعدات بشكل فوري وإطلاق سراح المحتجزين.

مخاوف من تصاعد حرب غزة

وأوضحت حجة لحبيب على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن هناك إمكانية كبيرة لتصاعد الوضع في المنطقة.

وتابعت "يجب أن نحذر من وقوع ذلك، كما أننا نتابع بقلق تحركات الجيش الإسرائيلي قرب الحدود المصرية وما يحدث يخالف القانون الدولي ويجب إطلاق حوار سياسي من أجل الوصول إلى حل الدولتين".

كما قال وزير الخارجية البولندي راديك سيكورسكي، وهو حليف قوي للولايات المتحدة، إن المستهدفين في الضربات الجوية الأمريكية في سوريا والعراق تابعني لإيران وقال "لعب وكلاء إيران بالنار لأشهر وسنوات، وهم الآن يحرقونهم".

بوريل يحذر من استهداف رفح

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم نقل معركته ضد حماس إلى مدينة رفح على حدود غزة مع مصر، حيث فر أكثر من مليون شخص من القتال.

حذر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن الصراع في غزة من المرجح أن ينتشر في جميع أنحاء المنطقة ما لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بعد أن ضربت الغارات الجوية الأمريكية عشرات المواقع في العراق وسوريا التي تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران والحرس الثوري الإيراني.

وقال بوريل إن حوالي مليون فلسطيني نزحوا تدريجيًا نحو الحدود المصرية، وقد زعموا أنها مناطق آمنة، ولكن في الواقع ما نراه هو أن القصف الذي يؤثر على السكان المدنيين مستمر ويخلق وضعًا سيئًا للغاية.

وقال بوريل إن مثل هذا الهجوم يمكن أن يدفع اللاجئين إلى مصر، مما يقوض اتفاق السلام الإسرائيلي مع البلاد ويثير غضب الولايات المتحدة. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى نسف محادثات السلام البطيئة مع حماس وتعقيد الجهود الرامية إلى إطلاق سراح عشرات الإسرائيليين الذين اختطفوا عندما اجتاحت الجماعة المسلحة جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وفي حديثه في بروكسل قبل أن يترأس المحادثات غير الرسمية بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قال بوريل إن الحرب بين إسرائيل وحماس خلقت "تأثير الدومينو"، مع اندلاع الصراع أيضًا في لبنان والعراق وسوريا ومنطقة البحر الأحمر.