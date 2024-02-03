عاجل| بمشاركة مصر.. نيويورك تايمز تكشف نتائج اجتماع باريس الرباعى لوقف حرب غزة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن نتائج الاجتماع الرباعي الذي تم في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، بحضور مسئولين من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لبحث وقف لإطلاق النار في غزة.

تفاصيل نتائج اجتماع باريس الرباعي بشأن غزة

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، فإن الاجتماع الرباعي في باريس رسم إطارًا أوليًا لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق بشكل نهائي على وقف للقتال لمدة ستة أسابيع وتبادل للمحتجزين.

وقال مسئولون لصحيفة نيويورك تايمز إن ممثلين من أربع دول اتفقوا على أن تقدم قطر إطار عمل حديثًا لحركة حماس يقترح وقف الحرب في غزة لمدة ستة أسابيع، لكي تقوم حماس بتبادل بعض المحتجزين بالأسرى الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل.

وأضاف المسئولون أن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة، وستكون هناك حاجة إلى وضع الكثير من التفاصيل إذا وافقت حماس على البدء في البناء على إطار العمل، وتقدم قطر الاقتراح إلى القادة السياسيين لحماس، الذين سينقلونه إلى القادة العسكريين للجماعة، الذين سيرسلون الرد بعد ذلك، وقد تستغرق هذه العملية أيامًا أو حتى أطول، لأن القادة العسكريين يختبئون في أنفاق عميقة تحت غزة.

وقال المسئولون إنه في الإطار المقترح، ستطلق حماس سراح المحتجزين المسنين والنساء والأطفال خلال فترة توقف مدتها ستة أسابيع، وستكون هذه هي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل محتملة للمقايضات.

وخلال فترة توقف دامت سبعة أيام في نوفمبر الماضي، كان العديد من الأشخاص في هذه الفئات من بين أكثر من 100 محتجز تم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

ويقول بعض المسئولين الإسرائيليين إن عدد المحتجزين الذين سيتأهلون للإفراج الأول يتراوح بين 30 و35 شخصًا، لكن هذا تقدير ولا يعرف المفاوضون العدد الفعلي، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم تضمين المجندات في قائمة المحتجزين المفرج عنهم في الشريحة التي تتم مناقشتها، ومن الممكن التوصل إلى ذلك من خلال مفاوضات التفاصيل، إذا وصلت المحادثات إلى تلك المرحلة، ومن المتوقع أن يتحدث المسئولون الإسرائيليون مع القادة في تل أبيب حول الإطار بعد عودتهم من باريس.

وقال المسئولون المطلعون على المحادثات إنه إذا تم تنفيذ أول مقترح لمبادلة المحتجزين بالأسرى بنجاح خلال فترة توقف مدتها ستة أسابيع في الحرب، فمن الممكن تفعيل مرحلتين أخريين بشروط مماثلة بعد الانتهاء من التفاصيل، وقالوا إن حماس قد تقوم في نهاية المطاف بتسليم الجنود الذكور وجثث الأشخاص الذين ماتوا في الأسر.

دعم وقف دائم لإطلاق النار في غزة

وقال بعض المسئولين من الدول المشاركة في المحادثات إنهم يأملون أن تؤدي المراحل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكان هذا هو الأمل بين المسئولين القطريين خلال فترة التوقف في نوفمبر، لكن ذلك انهار في النهاية مع استئناف القتال، ولم يتمكن المفاوضون من تمديده.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المسئولين الأمريكيين يحاولون المضي قدمًا في ثلاث مجموعات رئيسية من المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي للحرب. الأول- والذي يعتبره المسئولون الأمريكيون الأكثر إلحاحًا- يتعلق بالمحتجزين والتوقف المؤقت الذي قد يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، والثاني يتعلق بإصلاح قيادة السلطة الفلسطينية، والثالث هو محاولة إقناع إسرائيل بالالتزام بمسار ملموس لإقامة دولة فلسطينية.