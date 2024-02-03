أكسيوس: توقعات باستمرار الضربات الأمريكية على العراق وسوريا لعدة أيام

قال موقع أكسيوس الأمريكي في تقرير له إنه من المتوقع أن تستمر الضربات الأمريكية الانتقامية على العراق وسوريا لعدة أيام قادمة.

الضربات الأمريكية

وقال التقرير: لقد بدأت الولايات المتحدة ضربات انتقامية على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة بدأت يوم الجمعة في ضرب أهداف مرتبطة بإيران في سوريا والعراق ردًا على الهجوم المميت الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي على القوات الأمريكية في الأردن.

وقال التقرير: بينما واجه الرئيس بايدن ضغوطًا من بعض المشرعين لضرب إيران داخل إيران، أكد المسؤولون الأمريكيون أن الإدارة لا تريد رؤية حرب أوسع في المنطقة، ومن المتوقع أن تستمر الضربات الانتقامية، التي شنت بتوجيه من بايدن، عدة أيام.

وتأتي هذه الهجمات بعد أسبوع تقريبًا من إعلان الولايات المتحدة أن ميليشيا مدعومة من إيران قتلت ثلاثة جنود أمريكيين وأصابت أكثر من 40 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار بالقرب من الحدود الأردنية السورية.

واشنطن لا تسعى لصراع في الشرق الأوسط

قال الرئيس بايدن إن رد الولايات المتحدة على هجوم نهاية الأسبوع الماضي "بدأ اليوم" وسيستمر "في الأوقات والأماكن التي نختارها"، وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم"، "ولكن ليعلم كل من قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا هذا: إذا ألحقتم الأذى بأميركي، فسنرد".

وسبق وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات أصابت أكثر من 85 هدفًا مرتبطًا بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له في العراق وسوريا وقالت ان "المنشآت التي تم استهدافها شملت عمليات القيادة والسيطرة والمراكز ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المركبات الجوية بدون طيار، والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة لمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف".