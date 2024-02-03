البيت الأبيض: أمريكا أبلغت العراق قبل تنفيذ الضربات

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة أبلغت العراق قبل شن ضربات جوية، على ثلاثة مواقع تخص فصائل داخل البلاد، بعد دقائق من تنديد الجيش العراقي بالضربات التي وصفها بأنها انتهاك للسيادة العراقية.

وأوضح جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين: "أبلغنا الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الضربات".

وكان الجيش الأمريكي أكد أنه نفذ ضربات جوية في العراق وسوريا استهدفت فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة متحالفة معه.

وتابع الجيش الأمريكي، في بيان، أن الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه.

وشملت المنشآت التي تم ضربها، وفق البيان، عمليات القيادة والسيطرة والمراكز ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المركبات الجوية بدون طيار والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة لمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف.