الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أكسيوس تكشف تفاصيل اجتماع الرياض لمناقشة اليوم التالي للحرب

غزة
غزة

كشف موقع  أكسيوس الأمريكي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد في العاصمة السعودية  الرياض، بمشاركة كلا من  السعودية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية حيث ناقشوا عودة "السلطة الفلسطينية الجديدة" إلى غزة.

اليوم التالي

وبحث أطراف الاجتماع  قبل نحو أسبوع موضوع "اليوم التالي" للحرب وسبل مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع  بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات.

وقال التقرير: إن اللقاء يشير إلى أن السلطة الفلسطينية والدول العربية تحرز تقدما في التخطيط للتحركات لليوم التالي للحرب في غزة، في وقت تجري فيه المناقشات في إسرائيل حول هذا الموضوع بتكاسل ولا يتم اتخاذ أي قرارات.

ونظم اللقاء في الرياض مستشار الأمن القومي السعودي، وحضره رئيس المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، ومسئولون مصريون، ورئيس المخابرات الأردنية، وذكر مصدر مطلع على التفاصيل أن إسرائيل أبلغت بعقد الاجتماع ومضمونه من قبل بعض المشاركين.

 رئيس وزراء فلسطيني

وبحسب مصدرين مطلعين على فحوى اللقاء، فإن السعوديين والمصريين والأردنيين أوضحوا لرئيس المخابرات الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية يجب أن تنفذ إصلاحات تسمح بالتجديد في صفوف القيادة أيضا، وذلك بما في ذلك نقل صلاحيات معينة من الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى رئيس وزراء جديد سيتم تعيينه.

وأكد السعوديون في اللقاء أنهم ما زالوا مهتمين بالتحرك نحو التطبيع مع إسرائيل مقابل خطوات عملية لا رجعة فيها من جانب إسرائيل والمجتمع الدولي على الطريق إلى الدولة الفلسطينية.

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وقال التقرير: تناقش السلطة الفلسطينية وحلفاؤها العرب بشكل متزايد خطط اليوم التالي لانتهاء الصراع لكن الحكومة الإسرائيلية لم تذكر الكثير عن نظرتها لحكم غزة إذا حققت هدفها المتمثل في هزيمة حماس.

ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح للسلطة الفلسطينية بأن يكون لها دور في غزة لكنه لم يقترح بديلا. حذر رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية الجنرال هيرتسي هاليفي مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي من أن المكاسب العسكرية في غزة يمكن أن تذهب سدى دون خطة دبلوماسية إسرائيلية لليوم التالي.

موقع والا العبري مصر ​الأردن​ فلسطين حرب غزة غزة

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