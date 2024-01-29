بمشاركة مصر.. تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة

التقى رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وكبار المسئولين المصريين والقطريين والإسرائيليين في باريس، أمس الأحد، لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة وفقا لما نقلته صحيفة لوجورنال الناطقة بالفرنسية.

إنهاء حرب غزة

وقالت مصادر للصحيفة: إن السلطات الفرنسية تجري اتصالات أيضا مع الدول الأربع بهدف التفاوض على وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في المنطقة المحاصرة.

بينما قالت إسرائيل في وقت متأخر الأحد: إن المناقشات التي جرت في باريس، والتي حضرها رؤساء جهاز المخابرات الموساد وجهاز الأمن العام الشاباك، كانت "بناءة"، لكن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إنه "لا تزال هناك فجوات كبيرة سيواصل الطرفان مناقشتها هذا الأسبوع في اجتماعات متبادلة إضافية".

وسبق وقال مصدر أمني الجمعة لوكالة فرانس برس: إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز سيلتقي بنظرائه من اسرائيل ومصر ورئيس الوزراء القطري "في الأيام المقبلة".

خطوات لوقف إطلاق النار

وأكد المصدر تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الأسبوع الماضي يفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرسل بيرنز لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين المتبقين لدى حماس مقابل وقف إطلاق النار.

كما قالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أمس إن المفاوضين بقيادة الولايات المتحدة يقتربون من التوصل إلى اتفاق تعلق بموجبه إسرائيل حربها في غزة لمدة شهرين تقريبا مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، وقالت نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تحدد هويتهم إن المفاوضين وضعوا مسودة اتفاق ستتم مناقشتها في باريس.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث يوم الجمعة مع أمير قطر لمناقشة الجهود المبذولة لإطلاق سراح المحتجزين، لكنه حذر من أنه من غير المرجح حدوث "تطورات وشيكة".

يأتي هذا بينما تدخل حرب غزة شهرها الرابع على التوالي.