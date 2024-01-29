إدارة بايدن تدرس إبطاء شحنات الأسلحة لأسرائيل للضغط على نتنياهو

قالت الشبكة الأمريكية إن بي سي في تقرير لها، نقلًا عن مصادرها الخاصة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس وقف أو إبطاء بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لإقناع الحكومة بالاستجابة للدعوات الأمريكية لتقليص هجومها العسكري في غزة.

إدارة بايدن تضغط على نتنياهو

تناقش إدارة بايدن استخدام مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط لإقناع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستجابة للدعوات الأمريكية الطويلة الأمد لتقليص هجومها العسكري في قطاع غزة، وفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين ومسؤول سابق

وقالت المصادر، إنه بتوجيه من البيت الأبيض، يقوم البنتاجون بمراجعة الأسلحة التي طلبتها إسرائيل والتي يمكن استخدامها كوسيلة ضغط. وقالوا أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات.

وقالت المصادر، إن المسؤولين الإسرائيليين يواصلون مطالبة الإدارة الأمريكية بمزيد من الأسلحة، بما في ذلك القنابل الجوية الكبيرة والذخيرة والدفاعات الجوية.

وبعد أسابيع من طلبات الإدارة الخاصة التي أسفرت عن نتائج أقل مما يريد البيت الأبيض، قالت المصادر، إن الولايات المتحدة تدرس إبطاء أو إيقاف عمليات التسليم على أمل أن يؤدي ذلك إلى حث الإسرائيليين على اتخاذ إجراءات، مثل فتح ممرات إنسانية لتوفير المزيد من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

القنابل الغبية

وقال المسؤولون: إن من بين الأسلحة التي ناقشت الولايات المتحدة استخدامها كوسيلة ضغط، قذائف مدفعية عيار 155 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs)، وهي عبارة عن مجموعات توجيه تحول القنابل الغبية إلى ذخائر موجهة بدقة.

وقال المسؤولون: إن الإدارة من المرجح أن تستمر في تقديم مجموعات تحويل أخرى تجعل الذخائر الإسرائيلية أكثر دقة، وقال المسؤولون إنهم من غير المرجح أن يبطئوا تسليم الدفاعات الجوية، على الرغم من دراسة الفكرة، بالإضافة إلى الأنظمة الأخرى التي يمكنها الدفاع عن المدنيين الإسرائيليين والبنية التحتية من الهجوم، وتركز الإدارة على المعدات العسكرية الهجومية في مراجعتها لما يمكن أن تحجبه أو تؤخره.

وقال مسؤولون: إن مسؤولي الإدارة ناقشوا أيضًا عرض المزيد من الأسلحة التي طلبتها على الحكومة الإسرائيلية كحافز لاتخاذ بعض الخطوات التي طلبتها الولايات المتحدة.

فشل واشنطن في الضغط على نتنياهو

وقال مسؤولون إن هذه الجهود تأتي بعد أسابيع من فشل الرئيس جو بايدن وفريق الأمن القومي التابع له في إقناع نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتغيير التكتيكات بشكل كبير في غزة واتخاذ المزيد من الخطوات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

ويحث بعض الديمقراطيين في الكونجرس الإدارة على بذل المزيد من الجهد للضغط على نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

ودافع متحدث باسم مجلس الأمن القومي عن موقف الإدارة تجاه الصراع حتى الآن، وقال المتحدث في بيان: "كما أوضح الرئيس، فهو يعتقد أن النهج الذي اتبعه كان أكثر فعالية".

وأضاف: "لدى إسرائيل الحق والواجب في الدفاع عن نفسها ضد تهديد حماس، مع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين، وسنظل ملتزمين بدعم إسرائيل في حربها ضد حماس".

إحباط أمريكي

وقالت المصادر، إن كبار المسؤولين في إدارة بايدن ما زالوا يشعرون بالإحباط لأن إسرائيل تجاهلت في كثير من الأحيان دعواتهم لإيلاء المزيد من الاهتمام لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين الفلسطينيين، مشيرين إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في خان يونس كأحدث مثال على ذلك. وتصاعد هذا الإحباط مؤخرًا داخل البنتاغون أيضًا، في حين كان بايدن ومسؤولون آخرون في البيت الأبيض غاضبين سرًا منذ فترة طويلة من طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب.

ويقول مسؤولو البيت الأبيض: إن بايدن حقق بعض النجاح، على الرغم من اعترافهم بأن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية لم يصلوا بعد إلى الحد الذي أراده الرئيس.

وأعرب مسؤول كبير في الإدارة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة، عن إحباطه من المسؤولين الإسرائيليين. وقال المسؤول: "هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وعليهم أن يكونوا أكثر حذرًا بشأنه".