وصول وفد إسرائيل لحضور اجتماع وقف إطلاق النار في باريس

أفادت هيئة البث الإسرائيلية منذ قليل، بوصول الوفد الإسرائيلي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في اجتماع رباعي يضم مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل لبحث سبل وقف الحرب في غزة.

ويضم الاجتماع الرباعي اليوم في باريس مسؤولي الخارجية وأجهزة الأمن من أجل بحث وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية والتوصل لصفقة بشأن إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الطرفين.

تفاصيل الاتفاق المرتقب بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار

وسبق وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن مسودة الاتفاق المرتقب بين إسرائيل وحماس تهدف إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس على مراحل مقابل وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي لمدة شهرين تقريبًا في قطاع غزة.

وتابعت الصحيفة: “بموجب الاتفاق المرتقب ستوقف إسرائيل حربها في غزة لمدة شهرين تقريبًا مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز لدى حماس، وسط توقعات بإمكانية التوصل إلى الاتفاق في الأسبوعين المقبلين”.

ووضع المفاوضون مسودة اتفاق مكتوبة تدمج المقترحات التي قدمتها إسرائيل وحماس في الأيام العشرة الماضية في إطار عمل أساسي سيكون موضوع المحادثات في باريس اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة: “بينما لا تزال هناك خلافات مهمة يتعين حلها، فإن المفاوضين متفائلون بحذر بأن الاتفاق النهائي في متناول اليد، وفقًا لمسئولين أمريكيين أصروا على عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الحساسة”.

ووفقًا للصحيفة فإنه من المقترح في المرحلة الأولية وقف القتال لمدة 30 يومًا، ما يسمح بإطلاق سراح النساء وكبار السن والجرحى من المحتجزين لدى حماس.

وتقترح المرحلة الثانية تعليق العمليات العسكرية لمدة 30 يومًا أخرى مقابل إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين والمدنيين الذكور.

كما قال مسئولون للصحيفة إنه إذا أوقفت إسرائيل الحرب لمدة شهرين، فمن المرجح ألا تستأنفها بنفس الطريقة التي شنتها بها حتى الآن".