الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة

نتنياهو
نتنياهو

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه العديد من التحديات في حرب غزة بينما يستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جنونه الواضح، حيث يزيد من الضغط العسكري على حركة حماس قبيل صفقة محتملة لتبادل المحتجزين.

هآرتس.. إسرائيل تحاول تطويق حماس في خان يونس

وقالت "هآرتس": إلى جانب المفاوضات المتجددة حول التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح  المحتجزين، فقد بدت الآن جهود إسرائيلية مركزة تهدف إلى زيادة الضغوط على حماس في خان يونس.

على الرغم من قيام الجيش الإسرائيلي بسحب قواته من شمال قطاع غزة، إلا أن هناك جهدًا كبيرًا وموسعًا تقوم به الفرقة 98 في جنوب القطاع، وفي الأيام الأخيرة أكملت الفرقة تطويق مدينة خان يونس من جهتيها الجنوبية والغربية.

وبينما اضطر عشرات الآلاف من سكان المدينة إلى الفرار من المدينة تحت الضغط الإسرائيلي وعبر ممرات رتبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، اشتدت حدة القتال في الجزء الغربي من المدينة. 

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محاولات حماس لتجديد الحكم المدني ومعضلة الأنفاق

وتابعت الصحيفة أن التحدي الآخر الذي يواجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة هو محاولات حماس لتجديد الحكم المدني في المناطق التي تخليها القوات الإسرائيلية.

وفي خان يونس، حتى أكثر من شمال القطاع، يظهر تغير ملحوظ في طبيعة القتال. لأكثر من عقد من الزمان، قال كبار قادة الجيش إن الجنود لن يقاتلوا داخل الأنفاق، بل سيدمرونها من الأعلى، وهذا ليس ما يحدث عمليًا. وتقوم وحدات خاصة وجنود من سلاح الهندسة بدوريات منتظمة في بعض الأنفاق، بعد اتخاذ خطوات لضمان عدم وجود أي مقاتلين من حماس هناك.

لا يقتصر الأمر على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه التحدي المتمثل في حرب المدن، وهو التحدي الأكثر حدة من أي شيء واجهته الجيوش الغربية في الماضي، ولكن هذا الأمر يجري الآن، لذا يتم ذلك جنبًا إلى جنب مع القتال الفعلي تحت الأرض.

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