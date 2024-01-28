الأحد 28 يناير 2024
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عالم

برعاية مصرية قطرية أمريكية.. تفاصيل الاتفاق المرتقب بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار

غزة
غزة

قالت صحيفة  نيويورك تايمز الأمريكية، إن مسودة الاتفاق المرتقب بين إسرائيل وحماس تهدف إلى إطلاق سراح  المحتجزين لدى حماس على مراحل مقابل وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي لمدة شهرين تقريبًا في قطاع غزة.

وقف إطلاق النار

 وتابعت الصحيفة:  بموجب الاتفاق المرتقب ستوقف  إسرائيل حربها في غزة لمدة شهرين تقريبًا مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز  لدى حماس، وسط توقعات بإمكانية التوصل إلى الاتفاق في الأسبوعين المقبلين.

ووضع المفاوضون مسودة اتفاق مكتوبة تدمج المقترحات التي قدمتها إسرائيل وحماس في الأيام العشرة الماضية في إطار عمل أساسي سيكون موضوع المحادثات في باريس اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة: وبينما لا تزال هناك خلافات مهمة يتعين حلها، فإن المفاوضين متفائلون بحذر بأن الاتفاق النهائي في متناول اليد، وفقًا لمسئولين أمريكيين أصروا على عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الحساسة.

ووفقًا للصحيفة، فإنه من المقترح في المرحلة الأولية وقف القتال لمدة 30 يومًا، ما يسمح بإطلاق سراح النساء وكبار السن والجرحى من المحتجزين لدى حماس.

 وتقترح المرحلة الثانية تعليق العمليات العسكرية لمدة 30 يومًا أخرى مقابل إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين والمدنيين الذكور.

كما قال مسئولون للصحيفة، "إنه إذا أوقفت إسرائيل الحرب لمدة شهرين، فمن المرجح ألا تستأنفها بنفس الطريقة التي شنتها بها حتى الآن".

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وقالت الصحيفة: لقد تحدث الرئيس بايدن هاتفيًا بشكل منفصل الجمعة مع قادة مصر وقطر، اللذين عملا كوسطاء مع حماس، لتضييق الخلافات المتبقية، كما أنه أرسل مدير الاستخبارات الأمريكية المركزية ويليام ج. بيرنز، إلى باريس لإجراء محادثات اليوم الأحد مع مسئولين إسرائيليين ومصريين وقطريين. 

وإذا أحرز السيد بيرنز تقدمًا كافيًا، فقد يرسل بايدن بعد ذلك منسقه لشئون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، الذي عاد لتوه إلى واشنطن، إلى المنطقة للمساعدة في وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية.

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