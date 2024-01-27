تقارير فرنسية: قرار محكمة العدل الدولية انتظره العالم ويضغط على إسرائيل وحلفائها

سلطت الصحف الفرنسية الضوء على قرار محكمة العدل الدولية بخصوص القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، حيث أمرت المحكمة، إسرائيل أمس الجمعة، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص على وقف إطلاق النار.

لوموند: لم يسبق أن انتظر العالم قرارا من محكمة العدل الدولية

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، إنه لأول مرة في التاريخ، ينتظر العالم صدور قرار من محكمة العدل الدولية، معتبرا أن رغم قرار المحكمة القاضي باتخاذ تدابير منع وقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين إلا أنه لم يجرم حركة حماس أو يتخذ ضدها إجراءات لأن المحكمة تتعامل مع دول وليس حركات أو جماعات أو منظمات.

لاكورا: قرار محكمة العدل الدولية وضع إسرائيل في ضغط

فيما قالت صحيفة لاكروا الفرنسية، إن قرار المحكمة وضع الاحتلال الإسرائيلي وحلفائها تحت الضغط، بينما ينتظر العالم الآن هل سيكون هناك تغير في الأسلوب الإسرائيلي؟ وهل سيدفع القرار جهات أو منظمات أو دول أخرى للضغط على إسرائيل مستقبلا؟

لوبينيون: إسرائيل ستستمر في العملية العسكرية

ومن جانبها، قالت صحيفة لوبينيون الفرنسية إن عدم دعوة المحكمة الدولية إسرائيل صراحة إلى وقف إطلاق النار فإنه يمكن ومن وجهة نظر قانونية، لإسرائيل أن تستمر في عملياتها العسكرية في غزة، شريطة أن تحترم القانون الإنساني الدولي.

سوريا ترحب بقرار العدل الدولية بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

هذا ورحبت سوريا بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين، معتبرة أن هذا القرار "بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب".

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان، السبت، نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا": "تقدر سوريا مطالبة القرار بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية لحماية الفلسطينيين والتي أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل بحق الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري".