السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حصار الاحتلال.. أبرز ردود الفعل على حكم "العدل الدولية" بشأن غزة

العدل الدولية
العدل الدولية

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، ردود الفعل على الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية الصادر في القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، من خلال إنفوجراف، عرضته على النحو التالي: 

أعربت مصر عن تطلعها لأن تطالب العدل الدولية إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وأكدت السلطة الفلسطينية، أن القرار يذكر العالم بأنه لادولة فوق القانون، فيما اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن المحكمة انحازت للإنسانية والقانون الدولي.

وقال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إنه على إسرائيل الانصياع لقرارات المحكمة، كما أعربت حكومة جنوب أفريقيا، أن قرار "العدل الدولية" يعد انتصار حاسم لسيادة القانون.

وأكدت ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، أنه يجب وقف إطلاق النار كي ينجح القرار.

وتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذا كاملا وفوريا وفعالًا لقرارات العدل الدولية بشأن غزة.

وطالبت ستيفانيا أسكاري نائبة بالبرلمان الإيطالي بالضغط الدولي، فيما اعتبر عضو بفريق المحامين الدوليين، أن القرار يعزز مشروعية القضية الفلسطينية.

وعلى الجانب الأمريكي، قالت الخارجية الأمريكية، إن القرار يتوافق مع وجهة نظرهم بأحقية إسرائيل في اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر.

ورحبت إسبانيا بقرار العدل الدولية وطالبت الأطراف بتطبيق الإجراءات المؤقتة.

قرار محكمة العدل الدولية

وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.

وقالت المحكمة "على دولة إسرائيل.. أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

العدل الدولية ردود الفعل قرار العدل الدولية غزة قطاع غزة

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