هو الأكبر منذ يناير 2021.. تراجع فى مبيعات التجزئة البريطانية

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية" الضوء على تراجع في مبيعات التجزئة البريطانية، من خلال فيديو جراف جاء على النحو التالي:

انكماش مبيعات التجزئة 3.2% في ديسمبر الماضي

يعد هذا التراجع هو الأكبر منذ يناير 2021

مبيعات المواد الغذائية تسجل هبوطًا بنسبة 3.1%

تراجع مبيعات وقود السيارات بنسبة 1.9%

هبوط مبيعات التجزئة على أساس سنوي 2.4% في ديسمبر الماضي.

انكماش الاقتصاد البريطاني 0.1% في الربع الثالث من 2023

توقعات بتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو