هو الأكبر منذ يناير 2021.. تراجع فى مبيعات التجزئة البريطانية
سلطت قناة "القاهرة الإخبارية" الضوء على تراجع في مبيعات التجزئة البريطانية، من خلال فيديو جراف جاء على النحو التالي:
انكماش مبيعات التجزئة 3.2% في ديسمبر الماضي
يعد هذا التراجع هو الأكبر منذ يناير 2021
مبيعات المواد الغذائية تسجل هبوطًا بنسبة 3.1%
تراجع مبيعات وقود السيارات بنسبة 1.9%
هبوط مبيعات التجزئة على أساس سنوي 2.4% في ديسمبر الماضي.
انكماش الاقتصاد البريطاني 0.1% في الربع الثالث من 2023
توقعات بتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو