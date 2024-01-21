الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هو الأكبر منذ يناير 2021.. تراجع فى مبيعات التجزئة البريطانية

مبيعات التجزئة البريطانية
مبيعات التجزئة البريطانية

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية" الضوء على تراجع في مبيعات التجزئة البريطانية، من خلال فيديو جراف جاء على النحو التالي:

انكماش مبيعات التجزئة 3.2% في ديسمبر الماضي
يعد هذا التراجع هو الأكبر منذ يناير 2021
مبيعات المواد الغذائية تسجل هبوطًا بنسبة 3.1%
تراجع مبيعات وقود السيارات بنسبة 1.9%
هبوط مبيعات التجزئة على أساس سنوي 2.4% في ديسمبر الماضي.
انكماش الاقتصاد البريطاني 0.1% في الربع الثالث من 2023
توقعات بتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

مبيعات التجزئة البريطانية الاقتصاد البريطاني الجنيه الاسترليني بريطانيا القاهرة الإخبارية

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