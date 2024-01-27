السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السودانى وميـليشيا الدعم السريع شمال الخرطوم بحرى

الجيش السودانى
الجيش السودانى

أكدت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، وقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع شمال الخرطوم بحري.

ووصل القتال العنيف بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأيام الماضية، إلى إقليم كردفان، حيث شنت القوات المتمردة هجومًا عنيفًا على ولاية غرب كردفان النفطية الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي للإقليم؛ ما أوقع قتلى وجرحى بالعشرات وسط المدنيين وتدمير عدد من المنازل ومنشآت حكومية جراء استخدام الأسلحة الثقيلة، وسط استمرار الاشتباكات في العاصمة الخرطوم، وأنباء عن اندلاع قتال جديد في الفاشر، شمال دارفور.

وقالت وسائل الإعلام السودانية إن قوات الدعم السريع شنت، الخميس، هجومًا على مقر الفرقة 22 مشاة للقوات المسلحة السودانية في بابنوسة بولاية غرب كردفان، بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات العنيفة على أطراف المدينة وداخل الأحياء.

السودان حرب السودان الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع الخرطوم بحري

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