الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نتنياهو: غزة بعد الحرب يجب أن تكون منزوعة السلاح

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن غزة بعد الحرب يجب أن تكون منزوعة السلاح، وتحت سيطرة إسرائيل الأمنية، وفقًا لما أوردت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كان نتنياهو قد أعلن رفضه شروط حماس لصفقة تبادل المحتجزين، وفقًا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وفتح زعيم المعارضة يائير لابيد، النار على حكومة بنيامين نتنياهو، وقال إن كل اجتماع للحكومة الإسرائيلية أو للمجلس الأمني ينتهي بتسريبات ومشاجرات بين الوزراء.
وقال في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن هذه ليست الطريقة التي تدار بها الحرب والدولة، ووصفهما بأنها عار على إسرائيل.

نتنياهو غزة قطاع غزة فلسطين إسرائيل

مواد متعلقة

الاحتلال: مقتل أحد جنودنا واحتجاز جثته في غزة منذ 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

العالم ينقلب على «مجرم الحرب».. تصاعد المطالبات برحيل «نتنياهو».. المتطرف الأنانى يثير غضب الجميع

حركة حماس تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء معركة طوفان الأقصى

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

الحكم فى دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأى منصب.. غدًا

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة