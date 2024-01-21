نتنياهو: غزة بعد الحرب يجب أن تكون منزوعة السلاح

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن غزة بعد الحرب يجب أن تكون منزوعة السلاح، وتحت سيطرة إسرائيل الأمنية، وفقًا لما أوردت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كان نتنياهو قد أعلن رفضه شروط حماس لصفقة تبادل المحتجزين، وفقًا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وفتح زعيم المعارضة يائير لابيد، النار على حكومة بنيامين نتنياهو، وقال إن كل اجتماع للحكومة الإسرائيلية أو للمجلس الأمني ينتهي بتسريبات ومشاجرات بين الوزراء.

وقال في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن هذه ليست الطريقة التي تدار بها الحرب والدولة، ووصفهما بأنها عار على إسرائيل.