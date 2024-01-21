الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاحتلال: مقتل أحد جنودنا واحتجاز جثته في غزة منذ 7 أكتوبر

الاحتلال
الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده واحتجاز جثته في غزة منذ السابع من أكتوبر، بحسب "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

في السياق، أعلن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو رفضه شروط حماس لصفقة تبادل المحتجزين، وفقا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كشفت عن كواليس إحياء مفاوضات إنهاء الحرب في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين، حيث تواصل مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل الضغط على حركة حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات، للإفراج عن كامل المحتجزين، مقابل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإنهاء الحرب.

إسرائيل فلسطين غزة قطاع غزة نتنياهو

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