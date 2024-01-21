الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما مصير فلسطين حال نجاح ترامب فى انتخابات الرئاسة؟

ترامب
ترامب

كشف كالفين دارك، الخبير الاستراتيجي، طريقة تعامل واشنطن مع رفض نتنياهو لحل الدولتين، مؤكدًا أن ما يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن فعله، هو أن يقوم ببعض الدعم الدبلوماسي والعسكري وما يفعله "بايدن" لا يبدو كذلك.

أضاف، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف الحالي في الولايات المتحدة أن الرئيس الأمريكي ما زال يقول إنه يرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيوافق على حل الدولتين، وإنه يتفق مع خارطة السلام التي ترسمها الولايات المتحدة، لكن المشكلة أنه توجد إمكانية ضئيلة في المستقبل لدولة فلسطينية لأن "بايدن" يود أن يقنع "نتنياهو" بقبول حل الدولتين.

وأكد دارك أنه إذا خسر بايدن هذه الانتخابات الرئاسية، وتولى دونالد ترامب هذا المنصب والحزب الجمهوري يمكن القول "وداعًا" لأي إمكانية للحصول على دولة فلسطينية مستقلة، لذلك فإن الأمريكيين في موقف صعب لأن الكثير منهم يريد من "بايدن" أن يعرف أنهم ليسوا سعداء بهذه السياسة، ولكن سياسته تعد الأفضل بين خيارين سيئين آخرين.

ترامب أمريكا فلسطين بايدن مصير فلسطين

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