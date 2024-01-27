السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوي بمستوطنة شلومي بالجليل الغربي قرب حدود لبنان

لبنان
لبنان

دوت صفارات الإنذار بمستوطنة شلومي بالجليل الغربي قرب حدود لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكان أعلن "حزب الله" عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف عناصره خلال المواجهات مع إسرائيل في جنوب لبنان، أمس الجمعة، إلى 3 أفراد.

وشهد مساء أمس الجمعة تصعيدا من جانب "حزب الله"، حيث نفذ عدة عمليات ضد إسرائيل، من بينها استهداف تجمع لجنود في تلة الكوبرا، كذلك استهدف "حزب الله" بصواريخ "بركان" ثكنة زرعيت الإسرائيلية.

وأفادت مصادر بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي على عدد من بلدات القطاعين الغربي والأوسط جنوبي لبنان، بالإضافة إلى غارة على بلدة دير عامص الجنوبية.

لبنان صفارات الإنذار القاهرة الإخبارية مستوطنة شلومي حدود لبنان

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