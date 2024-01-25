الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب لبنان

القصف
القصف

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عدد من البلدات جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدات طير حرفا، وعلما الشعب، والضهيرة، ومنطقة البطيشية.

وشهدت الليلة الماضية حتى صباح اليوم تحليقا للطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وقصف مدفعي طال أطراف بلدات طيرحرفا، والجبين، ويارين، والبستان، وعلما الشعب.

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الاحتلال الإسرائيلى يشدد إجراءاته العسكرية قرب العيزرية جنوب القدس المحتلة

قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

وفي وقت سابق، قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، بحجة تواجد داخله مقاتلون من حزب الله اللبناني.

وأضاف الاحتلال، في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس" في وقت سابق من هاجمت مقاتلات سلاح الجو مبنى عسكريا في منطقة مارون الراس، كان يتواجد فيه إرهابيون من منظمة حزب الله، على حد وصفه.

وأشار إلى أنه بعد الهجوم على المبنى، كان هناك العديد من الانفجارات الفرعية، ما يدل على وجود أسلحة وذخائر في المكان.

وتابع: إضافة إلى ذلك، تعرضت نقاط مراقبة وبنية عسكرية لحزب الله لهجوم في مناطق مروحين وشيحين والطيبة وطير حرفا بجنوب لبنان.

وختم الجيش بيانه بالقول: "كما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي عدة مناطق أخرى في جنوب لبنان".

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال لقائه في تل أبيب نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو، إنه حتى لو أوقف حزب الله إطلاق النار من جانب واحد، فإن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى تضمن العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم بعد تغير الوضع الأمني على الحدود.

وأضاف، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: “إسرائيل تفضل إنهاء الصراع مع حزب الله من خلال التوصل إلى حل سياسي، لكننا نستعد لخلق وضع آمن لعودة السكان، عبر الوسائل العسكرية أيضًا”.

 

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