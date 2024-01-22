الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الإسرائيلى: لن نوقف إطلاق النار على حدود لبنان

غالانت
غالانت

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الإثنين، أن الجيش لن يوقف إطلاق النار على حدود لبنان.

وخلال لقائه مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، قال جالانت:"حتى لو قام حزب الله بوقف إطلاق النيران من طرف واحد، فنحن لن نوقف الأعمال العسكرية ضده".

وأضاف: "لأننا نريد الوصول إلى وضع أمني على الحدود الشمالية يسمح بعودة سكان المناطق الحدودية إلى بيوتهم".

وتابع "إسرائيل تفضل إنهاء الصراع مع حزب الله من خلال التوصل إلى حل سياسي، لكننا نستعد لخلق وضع آمن لعودة السكان، وذلك بالوسائل العسكرية أيضا".

وأوضح أن "الحرب في الشمال ستكون صعبة بالنسبة لإسرائيل، ولكنها مدمرة بالنسبة لحزب الله ولبنان".

ورفض جالانت ما قيل إنها مبادرة لعدد من ضباط الجيش الإسرائيلي، تقضي بوقف إطلاق النار على حدود لبنان.

وقدم ضباط إسرائيليون مقترحا يقضي بفرض وقف إطلاق النار في على جبهة لبنان لمدة يومين، وفي حال انتهاكه يتم استهداف جنوب لبنان بهجوم قوي، وفق مصادر إسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت يوآف غالانت اطلاق النار لبنان

مواد متعلقة

رئيس الوزراء البريطانى: جيرمى هانت باق كوزير للخزانة خلال الانتخابات

صادرات النفط الخام السعودي ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

إسرائيل تطلب من الاتحاد الأوروبى المساعدة فى الإفراج عن أسرى لدى حماس

جوزيب بوريل يعرض استراتيجية لحل الدولتين وإنهاء الحرب فى غزة

إسرائيل تستهدف 30 ألف نازح فى خان يونس

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيم العروب شمال الخليل فى الضفة الغربية

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم المزرعة الشرقية وسلواد شرق رام الله فى الضفة الغربية​

زيلينسكى: الحكومة الأوكرانية تستعد حاليًا لمفاوضات مهمة مع الاتحاد الأوروبى

الأكثر قراءة

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي (صور)

أطعمة يجب الابتعاد عنها لتجنب الانتفاخ والغازات

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

"الشيطان شاطر".. اعترافات صادمة من قاتل مطربة شهيرة بفيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس