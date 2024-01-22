الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تستهدف 30 ألف نازح في خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الاثنين، استهداف إسرائيل لـ30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء

وقال المكتب الإعلامي في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خلال الساعات الماضية 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخانيونس، ادعى أنها مراكز آمنة وكان قد دعا المواطنين للجوء إليها ثم ارتكب فيها مجزرة خلفت العديد من الشهداء.

وأضاف البيان أن جيش الاحتلال استهدف مراكز النزوح بالقصف المباشر وطائرات الكواد كابتر وطائرات الاستطلاع والمدفعية، مما أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء ووقوع عدد من الإصابات بين صفوف النازحين الآمنين الذين لجأوا إلى مراكز الإيواء التي زعم الاحتلال بأنها آمنة.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، نحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة بين صفوف النازحين في مراكز الإيواء والنزوح.

المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية  يتحملون المسؤولية نتيجة استمرار هذه المجازر والجرائم

وحمل المكتب الإعلامي، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس جو بايدن المسؤولية نتيجة استمرار هذه المجازر والجرائم ضد القانون الدولي وضد القانون الدولي الإنساني وضد كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، وشهدت المنطقة زيادة في حدة الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية المتوغلة في المدينة وعناصر من الفصائل الفلسطينية المسلحة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

 الدبابات الإسرائيلية اقتربت من مستشفى الأمل وفقدان الاتصال تماما مع طواقمها بخانيونس

وفي سياق متصل، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان بأن الدبابات الإسرائيلية اقتربت من مستشفى الأمل التابعة لها، وأنهم فقدوا الاتصال تماما مع طواقمها بخانيونس نتيجة للتوغل البري.

وأضافت: مركبات الإسعاف تعجز عن الوصول الى المصابين والجرحى في خانيونس، جراء حصار قوات الاحتلال لمركز اسعاف الجمعية واستهدافها كل من يحاول التحرك في المكان.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في بيان، إن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس.

وأضاف: عشرات الشهداء والجرحى لازالوا في الاماكن المستهدفة والطرقات، والاحتلال الاسرائيلي يمنع تحرك سيارات الاسعاف لانتشال الشهداء والجرحى غرب خان يونس.

غزة إسرائيل خانيونس إيواء قطاع غزة

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