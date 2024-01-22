التحرير الفلسطينية: ندرس مقترحات حل الأزمة المالية بعد احتجاز إسرائيل لها

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس الأحد، أن "القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة نتيجة احتجاز الأموال من قبل إسرائيل".

قال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، حسين الشيخ، عبر موقع "إكس"، إن "القيادة الفلسطينية تصر على موقفها القاضي بالالتزام تجاه أهلنا وشعبنا في قطاع غزة".

ثمنت المنظمة "الجهود التي تبذلها دول شقيقة وصديقة لإنهاء الأزمة المالية، مطالبة في نفس الوقت بوقف هذه الحرب المدمرة وهذا العدوان المتواصل على شعبنا في أنحاء الوطن كافة".

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، في وقت سابق اليوم، على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج باعتبارها دولة ثالثة، بهدف ضمان تحويلها إلى السلطة وليس إلى قطاع غزة.